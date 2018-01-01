امرأة قوية بعد تعيين ترامب لها.. من هي "جينا هاسبل" أول سيدة ترأس CIA؟

أعلن الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، تعيين جينا هاسبل على رأس جهاز الاستخبارات "CIA" خلفًا لـ"مايك بومبيو"، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وتعد هاسبل أول امرأة تتولى هذا المنصب عقب إقالة وزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون، وتعيين مايك بومبيو مدير المخابرات الأمريكية خلفًا له.

وفيما يلي، يرصد "هن" 6 معلومات عن جينا هاسبل:

- تدعى جينا شيري هاسبل، وهي من مواليد 1 أكتوبر 1956.

- انضمت لوكالة المخابرات المركزية عام 1985.

- في فبراير 2017، عينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كنائبة مدير وكالة الاستخبارات المركزية.

- وكانت "هاسبل" أول امرأة تشغل منصب ضابط في وكالة الاستخبارات المركزية، حيث تولت منصب نائب مدير الخدمة السرية الوطنية، والخدمة السرية الوطنية للاستخبارات الأجنبية والعمل السري.

- أدارت جينا السجن السري في تايلاند، فيما عُينت لاحقًا رئيسة هيئة الأركان لدى خوزيه رودريجر، الذي ترأس مركز مكافحة الإرهاب لدى وكالة الاستخبارات المركزية.

- حازت "هاسبل" جائزة التميز في مكافحة الإرهاب من قبل الرئيس الأسبق جورج بوش، وجائزة دونوفان، وهي عبارة عن ميدالية الاستحقاق في الاستخبارات وجائزة الرتبة الرئاسية.

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