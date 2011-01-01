أخبار تهمك بالصور| أول تعليق لزوجة محمد حماقي بعد خطبته لمتسابقة على مسرح "ذا فويس"

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، أول تعليق لنهلة الحاجري زوجة الفنان محمد حماقي، على جلوسه على ركبتيه، وتقديمه خاتم للمتسابقة شيماء عبد العزيز في برنامج "ذا فويس"، لإقناعها بالانضمام لفريقه، وهو ما استغربته لجنة التحكيم مرددين "مبروك".

وذكر حساب يحمل اسم "عمر العامر"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أن الحاجري، إنها تفاجئت بالموقف مثل المشاهدين، ولكنها لم تعطي الأمر أكبر من حجمه، مؤكدة أنها لم تنزعج من تصرف زوجها، الذي وصفته بـ"الذكي"، لكي يحصل على موهبة نسائية من المنافسي.

وأضافت زوجة عضو لجنة تحكيم "ذا فويس"، أن حماقي أبدى إعجابه بالصوت وليس بالشخص نفسه، لافتة إلى أن "الحيل الرومانسية" أقرب الطرق لشخصية زوجها، للتعبير عن مشاعره.

يذكر أن الفنان محمد حماقي تزوج من نهلة الحاجري في ديسمبر 2011 في حفل زفاف أسطوري، حضره عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم عمرو دياب وأحمد حلمي وحسام حبيب، لينفصلان بعد عامين، تحديدا فى شهر يوليو 2014، ثم يعودان مرة آخرى في 2016، ورزقا بـ"فاطمة" العام الماضي.

وكان الفنان محمد حماقى أعبر عن سعادته بمولودته "فاطمة"، حيث نشر عبر صفحته الشخصية على موقع الصور "إنستجرام":"مرحبا فاطمة محمد حماقى"، مضيفا:"الحمد والشكر لله رب العالمين".

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