أخبار تهمك بالفيديو والصور| لحظة وصول المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد لمطار القاهرة

استقبلت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، اليوم السبت، المناضلة الجزائرية جميلة بوحيرد، بعد لحظات من وصولها إلى مطار القاهرة الدولي.

وأشادت بوحيرد بشعب مصر، قائلة: "شعب مصر أطيب من الطيبة".

يأتي هذا في إطار تكريم المجلس القومي لـ"بوحيرد" غدًا، ومن المُقرر أن تشارك أيقونة المقاومة الجزائرية كضيف شرف في مهرجان أسوان لأفلام المرأة في دورته الثانية، والمُقام في الفترة 20 إلى 26 من شهر فبراير الجاري.

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