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بالتصفيق والابتسامة.. حكاية صورة رئيس وزراء مصر مع طالبات مدرسة حكومية ببني سويف

كتب: آية المليجى - هدى رشوان -

03:14 ص | الأربعاء 25 سبتمبر 2019

رئيس الوزراء مع طالبات مدرسة الشهيد خالد سرور

رئيس الوزراء مع طالبات مدرسة الشهيد خالد سرور

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في صورة تعكس تراجع العادات والتقاليد التي حرمت الفتيات بصعيد من حقوقهن، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لعدد من طالبات إحدى المدارس الحكومية بمحافظة بني سويف، بينما جلس بينهن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لالتقاط الصورة التذكارية.

"رئيس الوزراء مع عظيمات مصر" هكذا نشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، صورة الطالبات، عبر حسابه "فيس بوك"، التي تداولها عدد من الرواد موقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح "يونس" في تصريح لـ"هن"، أن رئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي كان في جولة تفقدية لمحافظة بني سويف، لكنه قرر دخول مدرسة الشهيد خالد سرور الحكومية للبنات، بشكل مفاجئ ودون ترتيب مسبق، للاطلاع على حالتها، التي رآها جيدة من حيث البنية التحتية وتتمتع بالنظافة، كما وجد الطالبات وهن يمارسن مختلف الأنشطة الرياضية، ما بين كرة الطائرة وتنس الطاولة، فضلا عن الأنشطة الأخرى.

وتابع "يونس" أن رئيس الوزراء طلب من الفتيات بالمدرسة التقاط الصورة التذكارية، ليقابلن طلبه بالتصفيق والفرحة التي ارتسمت على وجوههن.

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